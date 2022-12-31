〈貴金屬盤後〉黃金全年收在近6個月高點 明年走向看全球央行

黃金期貨在周五 (30 日) 的今年最後一個交易日持平在近 6 個月以來的高點，全年小漲，本季表現格外亮麗，主因是聯準會 (Fed) 可能放緩升息拉低美元，讓黃金擺脫今年稍早的低氣壓。

交易最活絡、2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 20 美分或不到 0.1%，收在每盎司 1826.20 美元。交易最活絡期貨全年共下滑 0.1%。

最近月合約、1 月交割的黃金期貨上漲 20 美分，收在每盎司 1819.70 美元。最近月期貨全年累計上漲 0.4%。

黃金本周上漲，交易員持續押注 Fed 可能在明年某個時候降息，這使美元走低，並幫助支撐金價。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，最近的通膨數據顯示，物價開始略為降溫。這對金屬市場多頭是振奮的訊號，也是黃金近期大漲的因素。

他解釋，金價周五雖然有美元貶值的支撐，但美債殖利率的升勢，卻抑制金價進一步上漲。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，黃金雖然上漲，但一直無法蓄積更多動能。「由於多國央行升息循環已經到了快觸頂的階段，加上經濟前景相對黯淡，黃金的展望看起來正面，但因為沒有其他多頭刺激，短期內可能遭遇一波修正。」

金價今年來走勢。圖表取自 MarketWatch

分析師認為，金價 2023 年走向，取決於全球央行對通膨的政策回應。

Fed 今年 3 月開始調升原本的近零利率，到了 12 月，聯邦資金利率區間來到 4.25-4.50%，是 1980 年代以來最強力升息，也導致金價從 3 月約 2000 美元的高點墜落。

SMG 全球證券大宗商品研究助理副總裁 Vandana Bharti 說，黃金 ETF 歷經今年大規模流出之後，明年可望吸引資金回流。

針對其他貴金屬，OANDA 的 Erlam 說，如果經濟只有淺盤衰退，白金和鈀金可能出現壓力釋放帶來的漲勢。

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