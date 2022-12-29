在12月持續暴跌後 最看好特斯拉的分析師也被迫調降目標價

長期看多特斯拉 (TSLA-US) 的摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas)，在其股價比今天高出 70% 時真的很愛這支股票。因此看到他在 2023 年到來之前加倍買入這家陷入困境的電動車製造商股票，也就不足為奇了。

畢竟，時至今日，再壞還能壞到哪裡去？

喬納斯周四 (29 日) 在報告中重申對特斯拉股票的「跑贏大盤」評級，其股價周四盤前交易上升約 3.5%。然而，由於本月特斯拉股價大幅走軟，這位明星分析師還是將目標價從 330 美元調降至 250 美元。喬納斯之前也曾在 10 月調降特斯拉的目標價。

新的目標價仍然假設特斯拉股價可能從當前交易水平上漲約 115%。

喬納斯認為，特斯拉的估值、現金流、創新和成本領先地位，仍然值得獲得優於大市的評級，因為它在電動車生產方面領先於競爭對手。

他說，「特斯拉可能仍有擴大其在電動汽車競爭中領先優勢的能力。」

可以肯定的是，今年特斯拉的交易對喬納斯這樣的多頭不利，尤其是在 12 月。

由於需求擔憂和兼任推特 CEO，馬斯克 (Elon Musk) 不可預測的領導力讓特斯拉今年至今已暴跌約 69%；光是過去一個月就暴跌了 43%。

過去兩周消息指出，特斯拉將對 12 月在美國交車的 Model 3 和 Model Y 車輛提供 7500 美元的折扣，這個意想不到的進展進一步打壓了股價。與此同時，特斯拉正在其主要的上海廠精簡生產。

投資人並沒有把這個消息視為正面。

由於擔心 2023 年需求急劇放緩，許多分析師最近幾天都調降了該股評級。像是 Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives)，在特斯拉股價暴跌之際繼續下修調特斯拉的目標價。

艾夫斯在本周的報告中指出，「現實情況是，自 2018 年以來的灰姑娘傳奇需求之後，特斯拉將面臨一些嚴重的宏觀和特定的電動車競爭利空；進入 2023 年，這些逆風開始在美國和中國出現。」