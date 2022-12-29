特斯拉今年重挫近70% 但分析師仍看漲：2023年最佳選擇

特斯拉 (TSLA-US) 今年迄今股價下跌 68%，但 Baird 分析師仍將該電動車巨擘的股票列為 2023 年「最佳選擇」。

特斯拉周三 (28 日) 股價自前一日觸及的 2 年低點反彈 3% 以上。該股今年走跌原因眾多，包括中國的生產問題、需求擔憂、競爭加劇，以及執行長馬斯克 (Elon Musk) 收購社交媒體平台推特，令投資者擔憂其在管理上分身乏術。

許多分析師已留意到該股近期的擔憂情緒，Wedbush 分析師 Dan Ives 周二寫道：「現實情況是，自 2018 年以來特斯拉經歷了一場宛如灰姑娘故事般的需求環境，如今特斯拉面臨嚴重的宏觀環境，以及邁向 2023 年美國和中國逐漸浮現尤其針對特斯拉電動車的競爭阻力。」

但 Ives 仍維持特斯拉「優於市場表現」的評級，Baird 分析師 Ben Kallo 也是如此，他主張特斯拉有幾個正面的催化劑，可令該股成為 2023 年的最佳選擇。

Kallo 研究報告寫道：「特斯拉正在進行許多項目，這些可能過一段時間就會促進成長。」

這些項目包括提高其工廠的產能、推出新車以及在英國引進一台能源發電機。

Baird 分析師補充道：「我們持續相信，隨著電動車的整體市占持續上升，特斯拉在汽車市場上的定位最佳，此外，特斯拉其他機會 (例如特斯拉能源) 將在 2023 年繼續增長。」

但 Kallo 認同特斯拉近期面臨阻力，即「需求減弱的可能性」，並將其 12 個月的股票目標價自 316 美元下調至 252 美元。

特斯拉股價周三上漲 3.31%，收每股 112.71 美元，盤後續揚 1% 以上。