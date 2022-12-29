股市熱話：特斯拉再爆上海廠減產計畫、iPhone減產！

一、特斯拉再爆上海廠將實施減產計畫!

特斯拉本週爆上海場 1 月將實施減產，將原定 12 月開始實施的減產計畫延至 2023 年。計畫 1 月僅 17 天，從 1 月 3 日至 19 日，之後將於 1 月 20 日至 1 月 31 日停工，延長農曆新年假期。導致昨日特斯拉股價再度重挫 11.41% 至 109.10。

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二、疫情的影響 iPhone 生產

蘋果 (AAPL.US) 因年底購物旺季 iPhone 供應恐有變數，昨日下跌 1.39%，收在 130.03，為 2021 年 6 月以來低點。Apple 新機 Pro 系列持續受市場青睞，持續調升生產比重。但由於疫情的影響，的即便有富士康深圳廠支援生產，仍緩不濟急，近期 TrendForce 除了下調 2022 年 iPhone14 系列出貨量至 7,810 萬隻，也下調 2023 年第一季的出貨量至 4700 萬隻，比去年同期衰退 22%。

三、阿凡達 2 全球票房播 10 億美元

據最新數據顯示，由詹姆斯 · 卡麥隆 (James Cameron) 導演的《阿凡達：水之道》截至本週二票房已突破 10 億美元。截至週一，該片北美累計 2.932 億美元，北美之外則累計 6.619 億美元，包含中國內地 7.57 億美元，全球合計 9.551 億美元。而在聖誕假期期間，北美從上週末至本週一，四天票房和計 9610 萬美元。但目前有專家認為該片在美國第二週票房很可能腰斬，主因耶誕假期期間北美暴風雪入侵，民眾無法外出恐導致北美票房大跌。

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