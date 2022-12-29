分析師：若出現這4項催化劑 特斯拉將觸底反彈

分析師：若出現這4項催化劑 特斯拉將觸底反彈(圖片：AFP)
分析師：若出現這4項催化劑 特斯拉將觸底反彈(圖片：AFP)

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 週三 (28 日) 股價自前一日觸及的 2 年低點反彈 3% 以上，終結連續 7 個交易日跌勢。然而，由於特斯拉主力的中國市場需求下滑，並且執行長馬斯克分心經營 SpaceX 和他新收購的推特，特斯拉今年股價可能將創下史上最大跌幅。分析師認為，特斯拉需要 4 項催化劑，股價才有望真正觸底反彈。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，特斯拉股價目前的問題在於，近幾個月馬斯克失去信譽，一次又一次違背不再拋售特斯拉股票的承諾。此外，他在買下推特後，引發各樣議題與事件，連帶影響特斯拉形象，種種因素下促使特斯拉股價崩跌。

儘管如此，Ives 仍舊看好特斯拉，並重申對特斯拉「跑贏大盤」評級和 175 美元目標價，較目前水準仍有 58% 上漲空間。

Ives 指出，如果特斯拉能夠具備 4 項催化劑，股價就有潛力觸底反彈。「如果馬斯克重新專心營運特斯拉，真正停止出售股票，董事會決議實行庫藏股，並且在 1 月份的第四季電話會議上設定保守的 2023 年財測，那麼特斯拉股價就有望開始回升。」Ives 說道。

Baird 分析師 Ben Kallo 也表示，她持續相信，隨著電動車的整體市占持續上升，特斯拉在汽車市場上的定位最佳，此外，特斯拉其他機會 (例如特斯拉能源) 將在 2023 年繼續增長。

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