越南全年GDP成長率破8% 為亞洲最佳

越南周四 (29 日) 公布 2022 年經濟成長率突破 8%，創 25 年最佳紀錄，使其成為今年亞洲地區成長最快的國家。

官方數據顯示，截至 12 月的一年中，越南國內生產毛額 (GDP) 年增率達 8.02%，是 1997 年以來最高，且優於政府設立的 6%-6.5% 目標。

越南統計總局局長 Nguyen Thi Huong 指出，作為今年經濟成長的主要驅動力，12 月製造業年增率達 8.1%，高於去年同期的 6.37%，服務業改善也為經濟成長帶來支持。

不過，12 月出口年減 14%，為連續第二個月下滑，零售額和信貸分別成長 17.1% 和 12.9%。

亞洲開發銀行 (ADB) 本月中發布報告指出，雖然在全球經濟充滿不確定性的情況下，越南表現依舊良好，但經濟前景面臨的風險已經上升，即使貿易持續成長，有跡象顯示全球對出口商品的需求已經減弱。

因主要貿易夥伴經濟成長放緩，亞銀預測越南 2023 年 GDP 成長率為 6.3%。

與此同時，越南公布 12 月消費者物價年增 4.55%，高於政府設立的 4% 目標，不含食品、燃料、醫療保健等價格的核心通膨率則以更快速度攀升，年增率為 4.99%。

越南央行貨幣政策部副部長 Bui Thuy Hang 警告明年的通膨將難以控制。他曾在 12 月 17 日的一場經濟論壇上表示，越南通膨率將持續上升，預期明年初將達約 5%，高於政府設立的 4.5% 全年目標。