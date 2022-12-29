韓股2022年下跌近25% 為2008年以來最大年度跌幅

南韓股市 KOSPI 指數收市下跌 1.93%，報 2236.40 點。今年南韓股市全年下跌近 25%，為 2008 年以來最大年度跌幅。

周四 (29 日) 是韓股 2022 年的最後一個交易日，市場周五因年終假期休市，下周一重新開市，但交易時間比平日時間晚一小時開始。

周四在市場對中國疫情仍抱持擔憂的背景下走低，KOSPI 收 2236.40 點，是自 10 月 25 日以來最低的收盤價位，全年跌 24.89%，也是 4 年來首度年度收跌。

韓元在最後一個交易日上漲，兌美元升 0.2%，報 1264.5 兌 1 美元。韓元兌美元匯率今年下跌 6.0%，為連續第二年下跌，2021 年下跌 8.6%，是 2008 年以來的最大跌幅。

未來資產證券分析師 Kim Seok-hwan 表示，今年市場下跌是由於全球央行收緊流動性，明年人們將會看到這類措施帶來的結果，也就是經濟衰退。

大信證券分析師 Lee Kyoung-min 認為，中國近期重新開放，對市場來說是個「回力鏢」，打擊了投資者情緒，造成最後一天韓股收跌，美國股市中，蘋果等科技股的持續下跌，也是拖累 KOSPI 指數的另一個因素。

主要權重股下跌，為最後一天的韓股帶來壓力。市值最高的三星電子下跌 2.3% 至 55300 韓元，排名第二的晶片製造商 SK 海力士下跌 1.32% 至 75000 韓元。