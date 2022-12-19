Counterpoint：蘋果分散供應鏈 印度、越南受惠最大

印度和越南正成為蘋果 (AAPL-US) 下一個製造重鎮，因為擔心中國地緣政治和公共衛生的挑戰，蘋果希望增加供應鏈的彈性，避免對中國的過度依賴。

Counterpoint Research 分析師 Ivan Lam 和 Shenghao Bai 表示，主要電子產品製造商正加快步伐，善用當地的激勵政策，在全球範圍內實現產能多元化。

他們說，在疫情爆發且中國深受封控干擾之前，這類的操作已經實施多年，蘋果主要合作夥伴鴻海 (2317-TW) 或將多達 30% 的產能，轉移到上述亞洲國家和巴西。

他們指出，中國大陸短期內不可能直接被取代，但像鴻海與和碩 (4938-TW) 這樣的公司，正尋求更多元的布局，以在中國境外處理更多產品的最終組裝。

Counterpoint 表示，在鴻海與和碩的帶領下，一些企業已經在印度投資工廠、生產線、相對先進的製程和人員培訓。印度龐大的人口和高出生率，使其成為對終端產品具有吸引力的市場和製造基地，越南的勞動力成本則低於中國。

此前有報導稱，越南已經吸引 21 家蘋果供應商在當地開展業務，不過，本地仍然缺乏生產最重要的 iPhone 手機的能力。

根據 Counterpoint 研究，印度今年第二季製造的智慧手機增長 16%，達到逾 4400 萬支。

根據來自世界銀行的數據，自 2020 年以來，中國的勞動力一直在減少。擁有大批受過一定教育和培訓的技術工人，是中國崛起為世界工廠的中堅力量。

Counterpoint 表示，蘋果公司經由使其 iPhone 產品設計更加模塊化和跨設施轉移，已經盡了自己的一份力量，以減少對個別工廠或熟練工人的依賴。

分析師表示，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 機型的製造難度顯著降低。 現在印度的工廠幾乎可以與中國的工廠同時生產 iPhone 14，蘋果今年在印度開始生產 iPhone 的速度，也確實比前幾代產品快得多。