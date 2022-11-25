供應鏈加速全球布局 印度、越南成發展重心

DIGITIMES 今 (25) 日舉行科技大勢 2023 論壇，DIGITIMES 表示，今年是充滿動盪與挑戰的一年，包含俄烏衝突、通膨與能源危機、美中角力白熱化等，更加凸顯產業提升企業韌性的重要性，整體來看廠商布局有「China+N」的趨勢成形，其中印度、越南將為手機、筆電供應鏈布局重心。

DIGITIMES 研究中心總監黃建智表示，全球動盪帶動供應鏈出現 China+N 局勢，從指標電子製造業者營收分布、生產據點布局可以觀察，廠商近年因應產能備援、新事業需要，正積極擴大全球生產據點布局，同時數位化策略也獲重視。

從各產品別觀察，DIGITIMES 認為，未來越南將成為中國以外的筆電生產重鎮，雖然今年中國佔全球筆電生產比重仍高達 95%，但隨著廠商移轉產能後，預估 2024 年中國產能比重將下滑至 50-60%，屆時越南比重則將從不到 1% 大幅提升至 15-20%。

手機、伺服器等供應鏈方面，品牌手機正加速提升印度手機產能，越南本就是三星生產重鎮，預期 2024 年中國手機產能比重將下滑至 4 成，印度、越南則分別落在 30-35%、13-17%，伺服器則持續擴大往台灣、東南亞、北美生產，2024 年比重估落在 40-50%、5%、10%，中國則從今年約 55-60% 降至 40%。

展望明年，DIGITIMES 研究中心總監黃銘章認為，隨著戰事、能源等影響因素降低，加上美國通膨預期趨缓，預估明年下半年手機、筆電、伺服器三大供應鍵景氣將逐步邁向正常化。

DIGITIMES 預期今年智慧型手機出貨將年減 10.7%、下滑至 11.75 億支，明年則僅能小幅回升至 12.02 億支、年增 2.3%，筆電則呈現斷崖式衰退，今年全年出貨恐年減 23.8%，至 1.88 億台，明年恐再衰退至 1.76 億台、年減 6.3%，至於伺服器則相對穩健，今明年出貨估達 1808 萬台、1889.4 萬台，分別年增 6.3%、4.5%。