蘋果跌破130美元關鍵水位 市值慘剩2兆美元

TrendForce 下調 2022 年 iPhone 14 系列出貨量後，蘋果週三 (28 日) 續跌逾 3% 至每股 126.04 美元，跌破 130 美元關鍵水位，今年以來市值已蒸發 1 兆美元，慘剩 2 兆美元左右。

蘋果早在 11 月就曾警告客戶和投資人，新冠疫情限制措施暫時影響位於中國鄭州的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 主要組裝工廠，導致工廠產能大幅降低。

TrendForce 下調 2022 年 iPhone 14 系列出貨量後，蘋果市值僅剩 2 兆美元 (圖片：AFP)

研調機構 TrendForce 週三發布報告指出，在中國防疫政策調整，加上鄰近農曆年等因素，中國缺工恐有擴大趨勢，預估 2023 年第一季蘋果 iPhone 全系列出貨量將再調降至 4,700 萬部，對比去年同期衰退 22%。

受此消息拖累，蘋果週三續跌逾 3% 至每股 126.04 美元，刷 18 個月來新低，盤中一度觸及 52 週新低 125.92 美元，市值已自 1 月初的 3 兆美元下滑至 2 兆美元左右。

從技術分析來看，華爾街特別關注蘋果跌破 130 美元關鍵水位。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 週三發布報告指出：「未來一到兩週，我們將重點關注蘋果走勢，130 美元如此重要的原因是，它是蘋果 6 月份以來的低點，也是蘋果 2022 年的低點。」

Maley 預測：「跌破此關鍵水位，蘋果走勢將會持續下探新低，這將是相當利空的情況，因為蘋果已跌破 2020 年 3 月疫情低點的趨勢線，也跌破 200 日均線。」