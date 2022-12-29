美國11月待售房屋銷售大減4% 遠低市場預期

全美房地產經紀人協會（NAR）周三（28 日）公布最新數據顯示，美國 11 月待售房屋銷售大減 4%，遠低市場預期的 - 0.8%，為連續第六個月下滑。該數據也意味著，美國聯準會（Fed）為遏止通膨而升息的舉措給房市造成沉重打擊。

數據顯示，美國 11 月待售房屋銷售月減 4%，市場預期為 - 0.8%，前值為 - 4.6%；待售房屋銷售指數降至 73.9，低於 10 月修正後的 77，除疫情前幾個月短暫下降外，該數據創 NAR 自 2001 年推出這項指數以來新低。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，待售房屋銷售創 20 年來單月次低，因為高利率大幅削減購屋合約的簽署數量。今年美國利率攀升速度為有史以來數一數二快，房屋銷售和建築數量的下滑損害更廣泛的經濟活動。

此外，美國 11 月成屋銷售已連續 10 個月下滑，續創史上最長連降月數，降幅也創今年 2 月以來最大，暗示美國房市未來依然持續冷清。

Fed 為對抗高漲的通膨祭出多次升息舉措，目前將利率升至 4.25% 至 4.5% 區間，而且 Fed 官員預估，明年利率還將進一步攀升，可能升逾 5%。

高利率環境下房市首當其衝，Fed 提升借貸成本的影響幾乎同步反映在房市上，而其他經濟領域則尚未顯示升息的影響。

美國 10 月 30 年期固定抵押貸款利率自 2002 年以來首次升破 7%，在 9 個月的時間內漲逾一倍，這讓處在歷史低點的借貸成本和新冠肺炎流行期間炙手可熱的房市受挫。

上周數據顯示，截至 11 月新屋和成屋的年銷售速度自 1 月以來下降 35%，創有紀錄以來最大跌幅之一，也是 2011 年底以來新低。此外，上個月新屋開工率和許可證發放也掉到兩年半以來新低。