傳歐盟擬立法監管Airbnb 解決城鄉房屋租賃問題

路透周四（3 日）援引知情人士消息報導，歐盟執行委員會將對旅宿平台 Airbnb 與其他短期房屋租另公司提出輕度管制（light-touch rules），解決市區與郊區的租賃問題。

知情人士表示，根據條例草案，短期房屋租賃公司將必須向國家有關部門提供使用服務的人數與入住天數數據，而這些數據將儲存在一個所有公部門都能使用的單一入口點系統中。

歐盟執委會將於下周宣布該項提議，此舉也意味著歐盟正努力解決監管 Airbnb 與其他同行，在不同國家之間所面臨錯綜複雜的法律問題。

截稿前，Airbnb(ABNB-US) 對此消息並未立即回應置評請求。該股盤前上漲 0.77%，每股暫報 95.14 美元。

據悉，歐盟的草案規定類似 Airbnb 兩年前與歐盟統計局（Eurostat）達成的數據共享協議，該協議允許當局調閱其平台的人數和預定晚數的季度數據。

路透報導指出，一些受遊客歡迎的旅遊城市如阿姆斯特丹、紐約、巴黎等地有關部門指責 Airbnb 加劇這些城市住房短缺，迫使低收入居民不得不搬出城市。

不過相對一些較小的城鎮鄉村則非常歡遊客到訪，希望能吸引更多觀光人數，而這次歐盟執委會擬議的草案就是在平衡雙方的利益。

近年來，Airbnb 試圖透過限制巴黎、倫敦與阿姆斯特丹市中心房屋的每年出租添入來解決當局不滿的意見。

在歐盟執委會的草案正式成為法律之前，還須要與歐盟成員國和歐洲議會（European Parliament)）進行討論。