利率走低 美國上周房貸申請量微幅回升

在經歷一個月的下降之後，房貸申請量正在上升，因為當前的屋主和潛在買家都在尋求較低的房貸利率。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後指數，上周申請量較前周增加 3.2%。

上周符合資格的 30 年期固定利率房貸的平均合約利率從 6.41% 略微上升至 6.42%；自備 20% 頭款的房貸點數從 0.63 升至 0.64。 但由於政府報告顯示通膨正在降溫，過去一個月利率的軌跡一直較低。11 月消費者物價指數 (CPI) 周二 (13 日) 公布後，利率下滑。

上周為房貸再融資的申請比前周增加 3%，但仍較一年前同周低了 85%。利率從 10 月略高於 7% 的高點下滑，增加了一些不太能從再融資中受益的潛在借款人。

本周購屋房貸款申請增加 4%，較一年前同周下降 38%。隨著利率下降，年率現在略有下降。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中寫道：「房價成長持續放緩，加上房貸利率進一步下降，可能會鼓勵更多買家在未來幾個月重返市場。」

較低的利率減少了對彈性利率抵押貸款 (ARM) 的需求。上周 ARM 占申請總數的比率從 10 月的略低於 13% 下降到 7.7%。ARM 提供較低的利率但風險較高，因為它們會在鎖定期限結束時根據當時的市場利率進行調整。

即使周二 CPI 報告公布後房貸利率下降，但在 Fed 宣布最新利率舉措且主席鮑爾隨後發表講話後，它們可能會在周三再次大幅波動。