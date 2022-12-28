友達攜手成大成立聯合研發中心 未來3年擬投入逾3000萬元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日宣布攜手國立成功大學，共同成立聯合研發中心，雙方將延續過去 12 年產學合作專案合作基礎，進一步深化合作，這次成立的聯合研發中心更將共同投入高階顯示技術、智慧醫療、循環永續等跨領域研究合作，友達也預計未來 3 年投入 3000 萬元預算。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，友達與成大自 2010 年起就展開合作，累計已推動 30 件產學合作專案，研究面向涵蓋前瞻顯示、智慧製造、能源等，而產學合作一直是友達創新研發重要的核心驅動力，未來將持續與成大攜手，透過雙方緊密的合作交流，盼為產業與學界注入活水。

成功校長蘇慧貞則指出，友達是成大產學聯盟重要的合作夥伴，過去在 LCD、Mini LED、Micro LED、OLED 等顯示技術上，雙方已有許多深度研究交流經驗，這次聯合研發中心的成立，將能延續雙方產學知識技術的交流移轉，同時將合作計畫延伸拓展至智慧醫療、循環經濟等多元領域。

友達近年加速雙軸轉型步伐，除持續精進前瞻顯示技術 (Go Premium)，同時加速進軍垂直場域應用 (Go Vertical)，友達說，這次聯合研發中心成立，預計在未來 3 年投入 3000 萬元預算，聚焦智慧醫療、前瞻顯示、循環經濟、數位科技等，透過科技與學術專業串聯，促進學術研究交流與人才培育，同時助力解決方案的場域驗證與商業落地。

智慧醫療上，友達說，將由子公司達擎領軍，未來將積極串聯成大醫療聯盟導入達擎各項醫療解決方案進行臨床場域驗證，同時期許與成大共同針對醫療場域需求與痛點，攜手開拓更多符合臨床運用情境的解決方案，永續循環經濟面向上，則會由旗下友達宇沛串聯成大環境工程系。

另一方面，友達成大聯合研發中心揭幕典禮上，成大校方也頒發「產學創新特聘講座」給友達董座彭双浪，肯定他多年來推動產學合作不遺餘力。