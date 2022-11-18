〈大同太陽能布局〉拿下北捷機廠太陽能建置案 明年售綠電給金融業

大同 (2371-TW) 今 (18) 日宣布，子公司同陽能源得標台北捷運公司共 5 個機廠屋頂太陽能建置案，總建置容量 13.94MW，全數都在今年 9 月完成掛表，預計明年會開始銷售綠電給金融業者。

台北捷運公司 5 座捷運機廠太陽能案場，均由大同集團設計、規畫與施工，包括土城機廠 4999.83kWp、蘆洲機廠 2993.76kWp、木柵機廠 813.78kWp、內湖機廠 1529.88kWp，以及今年 9 月完成掛表的新莊機廠 3599.64kWp，總建置容量達到 13.94MW，預計每年約可減少 7095 公噸碳排放量，相當於 19 座大安森林公園的碳吸附量。

北捷總經理黃清信指出，此次 5 個機廠屋頂中，在新莊停車場上方增設太陽能板，發揮資源，預計年營收貢獻 2000 萬元，期望透過此商業模式能繼續跟其他廠商合作。

大同總經理王金來表示，集團投入太陽能電廠已 12 年，全台公有房舍屋頂太陽能建置案量最多，目前總建置容量 300MW，除了持續擴建，也尋找魚電共生、農業用地等大型案場，目標 2025 年可達 1GW。

王金來說，全球推動 2050 淨零政策，未來企業經營更加重視環境友善與社會責任，大同透過機電背景提供綠電一站式服務，包括太陽能電廠建置與維運、綠電交易、儲能系統、節能設備、能源管理、虛擬電廠、碳盤查等。

大同透過台北捷運機廠屋頂太陽光電獲得綠電，再由子公司大同智能將綠電轉供給有意購買綠電的金融業者，預期此商業模式將服務更多綠電需求者，共同向環境永續的目標邁進。