〈大同太陽能布局〉累計提列仍有逾百億元虧損 年底前有望再降

大同 (2371-TW) 今 (18) 日與台北捷運公司共同舉辦綠能成果記者會，會後談到除列華映議題，總經理王金來回應，除列華映後，公司累計提列的特別盈餘公積仍有 100 多億元虧損，預期在本業、不動產、四大子公司事業成長下，年底前金額有望再下降。

大同第三季受惠除列華映，認列一次性迴轉利益 84 億元，單季稅後純益衝上 81.06 億元，每股純益 3.47 元；前三季純益達 90.69 億元，年增逾 6 倍，每股純益 3.88 元，單季、累計獲利雙創歷史新高。

王金來指出，除列華映是好事，過去一直背著包袱很沉重，把它放下來後，公司才能跑得快、衝得快，也才能對股東有交代，對員工福利有貢獻。

王金來指出，第三季一次性迴轉利益 84 億元後，公司還需要回補 100 多億元特別盈餘公積，預計電力、太陽能、家電事業等本業持續成長，加上四大子公司經營穩定，年底前虧損金額有望再降低，未來更不排除進行資產活化。

華映 2019 年依公司法聲請破產，經臺灣桃園地方法院認定，華映資產不足以清償全部債務，並於今年 8 月 29 日裁定華映破產宣告；大同經過評估後，在今年第三季合併財務報表將華映予以除列，另外大同也從今年 10 月開始，將精英一併列入合併營收。