盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.27%報90.3元，成交801張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.27%，28日09:13報90.3元，成交801張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲7.71%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲5.41%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,301 張
- 外資買賣超：+1,214 張
- 投信買賣超：+787 張
- 自營商買賣超：+300 張
- 融資增減：+147 張
- 融券增減：+396 張
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投組標的成分
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