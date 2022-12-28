盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.27%報90.3元，成交801張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.27%，28日09:13報90.3元，成交801張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲7.71%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲5.41%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,301 張
  • 外資買賣超：+1,214 張
  • 投信買賣超：+787 張
  • 自營商買賣超：+300 張
  • 融資增減：+147 張
  • 融券增減：+396 張

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