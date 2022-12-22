〈台股盤後〉航運領軍多頭反撲 尾盤急拉漲逾200點收14442點

無懼外資休假，台股今 (22) 日在內資力挺下，電金傳三大族群同步翻紅，其中又以航運股表現相對強勢，水泥、紡織、生技等也成為資金追逐標的，終場大漲 208.54 點，收在 14442.94 點，尾盤在大單敲進下，成交量 2121.39 億元。

台股今天開高走高，傳產股成資金追逐重點，早盤由航運率先領軍多頭反攻，推升指數一路攀升站穩 21 日盤中高點 14291 點，電子、金融跟進表態後，帶動今天盤中高點一路衝上 14442.94 點。

航運股今天續航力十足，散裝航運成為資金力捧焦點，中航 (2612-TW) 拉出第二根漲停股價收在 44.6 元，貨櫃三雄的萬海 (2615-TW) 也強漲逾 9%，距離漲停只差臨門一腳，建新國際 (8367-TW)、志信 (2611-TW)、新興(2605-TW) 分別有 4%~5% 不等的漲幅；慧洋 - KY(-TW) 則是尾盤在 7000 單大單敲進下，拉抬股價從平盤急漲 3.4% 收在 67 元。

鋼鐵族群漲勢略有收斂，世紀鋼 (9958-TW)、新光鋼 (2031-TW) 分別大漲 7%、6%，指標個股中鋼 (2002-TW) 也有 3 % 以上的漲幅，運錩 (2069-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、燁興 (2007-TW)、盛餘 (2029-TW) 也有 2% 以上的漲幅，拉抬鋼鐵族群今天持續收紅。

電子股因缺乏熱錢力挺，漲幅相對有限，半導體龍頭台積電 (2330-TW) 今天終場上漲 9 收在 468 元，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 終場分別上漲 1% 作收，聯電 (2303-TW) 終場上漲逾 2%，收在 42.85 元。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 也展開反彈行情，終場分別上漲 4%、3% 以上，元太 (8069-TW)、彩晶 (6116-TW) 也在買單敲進下推升股價走揚。

法人指出，時序邁入年底，外資放假後，台股將改由內資與集團作帳掌控盤面，股價基期低的中小型股與傳產可望成為資金鎖定焦點，但中小型股波動度高，短線留意漲多過熱的人氣股反轉，成為資金提款對象。

