盤中速報 - 世紀鋼(9958)急跌-3.05%報89.2元，成交3,802張

世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速3.05%，23日09:27報89.2元，成交3,802張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價下跌0.99%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲2.73%。台灣加權指數下跌1.98%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,452 張
- 外資買賣超：+3,438 張
- 投信買賣超：+746 張
- 自營商買賣超：-732 張
- 融資增減：-1,087 張
- 融券增減：+474 張
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