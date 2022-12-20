盤中速報 - 世紀鋼(9958)急跌-2.0%報83.5元，成交1,365張

世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速2%，20日09:28報83.5元，成交1,365張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價下跌3.17%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌0.69%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+630 張
- 外資買賣超：+540 張
- 投信買賣超：+417 張
- 自營商買賣超：-327 張
- 融資增減：-1,042 張
- 融券增減：-131 張
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+33.83%
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投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
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