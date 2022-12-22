航運揚帆領軍多頭反攻 台股漲逾160點收復14400點



美股收紅帶動台股今 (22) 日沾光跟著走揚，早盤在電子權值股與航運股拉抬下，推升大盤上漲逾百點，包括航運、光電、觀光、鋼鐵等族群成為買單早盤敲進重點，但資金版圖從電子移往航運類股，航運族群交易資金比重升至 2 成。

台股今天隨美股走揚，盤中指數大漲逾 160 點，指數高點站上 14402 點，站穩昨日高點 14291 點，但因適逢外資放假，主力改由內資撐場，在資金動能轉弱的情況下，大盤後續是否真正止跌續揚，仍有待觀察，短線須留意漲多個股的拉回風險。

航運股持續成為買單青睞對象，資金交易比重高達 2 成，其中散裝輪更是資金重點目標，中航 (2612-TW)、志信 (2611-TW)、中櫃 (2613-TW)3 檔個股先後站上漲停，四維航 (5608-TW) 股價同樣強勁，盤中大漲逾 6%，貨櫃三雄股價亦不俗，萬海 (2615-TW) 盤中大漲逾 4%，陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 也有 2% 的漲幅。

光電族群中的面板雙雄友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 跌深反彈，盤中同步大漲逾 4%，彩晶 (6116-TW)、鈺德 (3050-TW)、一詮 (2486-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 也在買單挹注下推升股價翻紅。

鋼鐵族群多頭氣勢收斂，威致 (2028-TW) 盤中大漲近 5%，春源 (2010-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、燁興 (2007-TW)、新光鋼 (2031-TW) 等也是買單敲進標的，盤中股價分別有 2% 以上的漲幅。