盤中速報 - 力麗(1444)急拉2.44%報10.5元，成交1,011張

力麗(1444-TW)近5分K漲速2.44%，28日09:10報10.5元，成交1,011張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

力麗(1444-TW)近5日股價上漲2.99%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲3.65%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+417 張
  • 外資買賣超：+536 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-120 張
  • 融資增減：+187 張
  • 融券增減：0 張

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