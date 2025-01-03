零件供應障礙緩解 Rivian去年Q4交車量超預期

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-03 23:10

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美國電動皮卡製造商 Rivian 周五 (3 日) 美股開盤前公布去年第四季交車數據，不僅打敗華爾街分析師預期，也表示生產不再受到零組件短缺限制，對這家電動車新創公司實現首次獲利的目標來說是個正面訊號。該股周五開盤大漲逾 14%。

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據了解，R1 SUV 和 R1T 電動皮卡以及貨車所用零件的短缺始於去年第三季，迫使 Rivian 在去年 10 月份削減年度生產目標。不過該公司今日表示：「之前討論的 R1 和 RCV 平台上共享組件的短缺不再是限制 Rivian 生產的因素。」

據 Visible Alpha 調查的 15 位分析師稱，在截至去年 12 月 31 日的 3 個月裡，Rivian 交車量季增 42% 至 14,183 輛汽車，創逾一年來最大交付量，高於預估的 13,472 輛。儘管該公司最大投資人亞馬遜 (AMZN-US) 在假日購物季減少電動車交付，聚焦旺季零售銷售。

數據還顯示，Rivian 在去年第四季生產 12,727 輛電動車，也高於分析師預估的 11,398 輛。按年來看共生產 49,476 輛車，比去年同期下滑 13%，不過高於該公司調整後的年度目標 4.7 萬至 4.9 萬輛。

為在去年第四季度實現毛利，Rivian 透過重新談判供應商合約和改善製造流程，大幅削減成本。去年，該公司還與德國汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 成立了一家技術合資企業，將提供 50 億美元的救命資金。