美去年12月ISM製造業指數超預期升至49.3 創9個月新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-04 00:00
美國供應管理協會 (ISM) 周五 (3 日) 公布數據顯示，去年 12 月製造業指數升至 49.3，優於華爾街分析師預期的 48.2，也高於去年 11 月前值 48.4，連續第二個月成長並寫下 9 個月新高，暗示籠罩在美國製造業的烏雲可能開始消散。與此同時，價格指數仍持續成長，通膨擔憂仍未平息。
美國 12 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯分界線)
- 新訂單指數報 52.5，前值 50.4
- 生產指數報 50.3，前值 46.8
- 僱傭指數報 45.3，前值 48.1
- 供應商交貨指數報 50.1，前值 48.7
- 存貨指數報 48.4，前值 48.1
- 客戶端存貨指數報 46.7，前值 48.4
- 價格指數報 52.5，前值 50.3
- 未完成訂單指數報 45.9，前值 41.8
- 出口訂單指數報 50.0，前值 48.7
- 原物料進口指數報 49.7，前值 47.6
觀察指數細項，去年 12 月新訂單指數上升逾 2 點至 52.5，為去年初以來新高，與 2022 年 5 月的最高水準持平。與此同時，受惠訂單增加，生產指數也自去年 11 月的 46.8 勁升至去年 12 月的 50.3，重回榮枯線上方。
值得注意的是，製造業還面臨成本上升的問題，去年 12 月的價格指數成長 2.2 點至 52.5，高於去年 11 月的 50.3。由於預料川普上台後關稅可能提高，製造商可能會引入更多的外國商品。
就業方面，去年 12 月製造業雇傭指數降至 45.3，降幅近 3 點，為去年 7 月以來最大，顯示更多製造業者以更快速度裁員。
其他數據方面，製造業以及其客戶的庫存在去年 12 月繼續萎縮，其中客戶庫存指數以去年 7 月以來最快速度萎縮，暗示未來幾個月的訂單仍有保持堅挺空間。
綜觀這次報告，7 個產業在 12 月報告萎縮，以紡織、金屬加工和印刷為首，另外有 7 個產業出現擴張，包括初級金屬、電氣設備和家用電器。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 在一份聲明中表示：「需求改善，生產執行達到了 11 月份的表現 (以及公司的計畫)，裁員仍在繼續 (但應該很快就會結束)，價格成長微乎其微。」
儘管調查總體顯示，在川普贏得總統大選後，製造業的悲觀情緒有所緩解，但未來的道路可能會崎嶇不平。潛在的關稅、疲軟的海外經濟和美元走強的風險，抑制人們對更有利的監管環境和親商財政政策的熱情。
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