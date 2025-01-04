美去年12月ISM製造業指數超預期升至49.3 創9個月新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-04 00:00

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美國供應管理協會 (ISM) 周五 (3 日) 公布數據顯示，去年 12 月製造業指數升至 49.3，優於華爾街分析師預期的 48.2，也高於去年 11 月前值 48.4，連續第二個月成長並寫下 9 個月新高，暗示籠罩在美國製造業的烏雲可能開始消散。與此同時，價格指數仍持續成長，通膨擔憂仍未平息。

美去年 12 月 ISM 製造業指數超預期升至 49.3，創 9 個月新高。(圖：ZeroHedge)

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美國 12 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯分界線)

新訂單指數報 52.5，前值 50.4

生產指數報 50.3，前值 46.8

僱傭指數報 45.3，前值 48.1

供應商交貨指數報 50.1，前值 48.7

存貨指數報 48.4，前值 48.1

客戶端存貨指數報 46.7，前值 48.4

價格指數報 52.5，前值 50.3

未完成訂單指數報 45.9，前值 41.8

出口訂單指數報 50.0，前值 48.7

原物料進口指數報 49.7，前值 47.6

圖：ISM

觀察指數細項，去年 12 月新訂單指數上升逾 2 點至 52.5，為去年初以來新高，與 2022 年 5 月的最高水準持平。與此同時，受惠訂單增加，生產指數也自去年 11 月的 46.8 勁升至去年 12 月的 50.3，重回榮枯線上方。

去年 12 月製造業新訂單指數勁揚至 52.5，進一步成長。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，製造業還面臨成本上升的問題，去年 12 月的價格指數成長 2.2 點至 52.5，高於去年 11 月的 50.3。由於預料川普上台後關稅可能提高，製造商可能會引入更多的外國商品。

就業方面，去年 12 月製造業雇傭指數降至 45.3，降幅近 3 點，為去年 7 月以來最大，顯示更多製造業者以更快速度裁員。

其他數據方面，製造業以及其客戶的庫存在去年 12 月繼續萎縮，其中客戶庫存指數以去年 7 月以來最快速度萎縮，暗示未來幾個月的訂單仍有保持堅挺空間。

綜觀這次報告，7 個產業在 12 月報告萎縮，以紡織、金屬加工和印刷為首，另外有 7 個產業出現擴張，包括初級金屬、電氣設備和家用電器。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 在一份聲明中表示：「需求改善，生產執行達到了 11 月份的表現 (以及公司的計畫)，裁員仍在繼續 (但應該很快就會結束)，價格成長微乎其微。」