美眾院跟進禁令 院內設備禁用TikTok

美國眾議院週二 (27 日) 通過禁令，院內所有裝置和設備都禁用熱門中國影音應用程式 TikTok，以跟進美國國會近期公布的 2023 財年綜合預算法案規定，禁止在任何政府設備上使用 TikTok。

美國國防部、國土安全部和國務院在內的許多聯邦機構已禁止在政府擁有的設備上使用 TikTok，美國眾議院週二也跟進此禁令。

根據眾議院行政部門，TikTok 被禁止使用是因為該平台由於許多安全問題而存在高風險，必須立即從已安裝該應用程序的院內設備上刪除，此舉重新點燃市場對關於在美國完全禁用 TikTok 的討論。



美國前總統川普 2020 年就宣布在美國禁止 TikTok 的計畫，但法官阻止了這一措施，因此從未生效。

今年早些時候，美國聯邦交易委員會 (FCC) 建議蘋果 (AAPL-US) 和 Google 都應從其應用程式商店中刪除 TikTok，因為 FCC 主張 TikTok 是中國政府的收集個人敏感訊息的精密監控工具，對國家安全構成風險。

美國外國投資委員會正討論強制 TikTok 出售美國業務的提案 (圖片：AFP)

然而，TikTok 堅稱，美國用戶數據儲存在中國境外，這樣就不必將這些資訊交給政府，但美國官員仍持懷疑態度。

TikTok 母公司字節跳動 (Bytedance) 隨後證實，其部分中國員工可以訪問美國 TikTok 用戶的數據，不過，TikTok 承諾做出改變，將充分保護用戶數據和美國國家安全利益。

TikTok 還宣布美國用戶資料存放處由自家資料中心改成甲骨文雲端 (Oracle)，確保字節跳動無法取得美國用戶資料，以解決 TikTok 在美國所引發的監管關切，但外界關注焦點是 TikTok 仍使用自己的美國和新加坡數據中心進行備份。

近期外媒報導，美國外國投資委員會 (CFIUS) 正討論強制 TikTok 出售美國業務的提案，並已獲得美國國防部和司法部支持。