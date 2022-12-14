美國會提兩黨立法 擬禁止TikTok在美國營運

在多州下令禁止政府設備使用 TikTok 之後，美國兩黨議員周二 (13 日) 提出一項新法案，希望能在美國徹底封殺 TikTok。

上述法案名為「The ANTI-SOCIAL CCP ACT」，意即「避免中國共產黨的網路監控、壓制性審查及演算法學習產生的國安威脅」，是由共和黨參議員 Marco Rubio、眾議員 Mike Gallagher 以及民主黨眾議員 Raja Krishnamoorthi 共同發起。

該法案已明確將字節跳動、TikTok 列為法案限制對象，除了中國以外，還將阻止來自俄羅斯在內等政治對手國，或受這些國家影響的社群媒體公司在美國營運。

從前總統川普到現任總統拜登，多年來美國政府對 TikTok 的疑慮始終難以消除，因其擔心中國政府依據當地法律，從企業手中取得美國用戶個資。

雖然 TikTok 堅稱這些數據都安全存放在中國境外，保證不會將美國用戶個資交給中國，仍無法緩解美方的疑慮，美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Christopher Wray 近期便稱，非常擔心中國政府透過 TikTok 對美國用戶的潛在影響。

針對上述法案，TikTok 發言人表示，美國國會提出立法，而非等待國安審查結束的決定令人感到不安，且這項基於政治動機的法案，對於促進美國國家安全來說毫無幫助，該公司將繼續向國會說明在國安機構監督下制定的計畫。