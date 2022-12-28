〈紐約匯市〉中國放寬檢疫規定 美元小跌 離岸人民幣微升

在中國宣布即將取消對入境旅客的檢疫規定後，美元指數周二 (27 日) 於窄幅波動後小幅下滑，離岸人民幣兌美元微升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.12%，至 104.19。

上周五 (23 日) 數據顯示，通膨降溫之際，美國 11 月消費者支出幾乎沒有成長，這強化了聯準會 (Fed) 縮減激進緊縮政策的預期。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 指出，歷史模式顯示投資人下月可能藉著歐元和日元反彈而獲利出場，這將在短期內支撐美元。他認為，雖然目前趨勢依舊是美元走軟，1 月仍可能出現拉回。

中國國家衛生健康委員會周一宣布，1 月 8 日起將新冠病毒管理規定從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，取消對入境旅客的核酸檢測和強制隔離措施。

截稿前，離岸人民幣兌美元小漲 0.1% 至 6.9659 人民幣。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，美元持續處在狹窄的交易區間，美元兌歐元和日元匯價走強之際，兌人民幣匯價也可能進一步上漲。

儘管如此，華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 表示，一些人認為中國決策者重新開放的決心，可能令投資人為之振奮。雖然中國病例激增，但放寬限制的腳步似乎沒有放緩。

歐元兌美元幾乎持平，小漲 0.03% 至 1.0640 美元。中國逐步取消清零政策，有望為歐元帶來額外提振。

由於英國市場因假期休市，英鎊交易清淡，下跌 0.3% 至 1.2030 美元。

商品貨幣方面，澳幣升 0.13% 至 0.6732 美元，紐元則回吐稍早升幅，貶 0.3% 至 0.6273 美元。

日元兌美元下跌約 0.5%，至 133.44 日元兌 1 美元。日本央行總裁黑田東彥周一再度否認短期內退出超寬鬆貨幣政策的可能性，不過，黑田東彥明年 4 月任期結束後的政策動向仍備受關注。

日元本季迄今已漲約 8%，日本央行 (日銀) 上周意外調整貨幣政策，將使日元迎來 2008 年以來最大單季漲幅。

截至台灣時間周三 (28 日) 約 5:30 價格：