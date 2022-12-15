美參院通過政府設備禁用TikTok法案

美國參議院週三 (14 日) 一致同意通過一項法案，禁止聯邦政府官員在政府設備上下載或使用社交媒體應用程式 TikTok，但仍要等待眾議院通過後，才能由美國總統拜登簽署生效。

美國國會共和黨聯邦參議員霍利 (R-Mo.) 提起的《政府設備禁用 TikTok》(No TikTok on Government Devices Act) 的法案週三在美國參議院通過，該法案禁止所有聯邦政府僱員在公家機構的設備上使用 TikTok，希望避免中國網路監控、壓制性審查及演算法學習產生的國安威脅。

霍利在一份聲明中表示：「TikTok 是中國政府的特洛伊木馬，這對美國來說是一個重大的國家安全風險，在 TikTok 被迫完全斷絕與中國的關係之前，TikTok 不應該出現在政府設備上。」

這項法案仍需要在眾議院通過後，才能移交白宮，由美國總統拜登簽署生效。

長期以來，TikTok 的母公司字節跳動 (ByteDance) 一直是美國國家安全擔憂的焦點 (圖片：AFP)

長期以來，TikTok 的母公司字節跳動 (ByteDance) 一直是美國國家安全擔憂的焦點。上一屆國會，一項類似的法案曾 2020 年 9 月 15 日在參議院一致通過，但未能在眾議院闖關成功，因此從未取得進展。

《政府設備禁用 TikTok》在週三通過之際，美國已有 13 個州以國家安全為由，採取措施限制 TikTok 在政府設備上的使用，其中 11 州自本月初開始實施。

美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Chris Wray 上月警告，北京政府可能利用 TikTok 控制對數以百萬計美國用戶收集資料的方式或推薦演算法，以施展其影響力。

截稿前，TikTok 並未回應針對參議院通過立法發表評論的請求。此前，TikTok 一再表示，公司從未與中國政府分享美國用戶數據，如果被要求也不會這樣做。