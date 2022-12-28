中國疫情、工廠暴動成推力 印度有望成蘋果製造新寵兒

華爾街日報（WSJ）周二（27 日）報導，在這個十年內印度很可能成為蘋果的製造新寵兒。此與北京的失誤有很大關係，但新德里也值得稱讚，因為其努力讓印度成為更容易製造電子產品的國家，以經濟的角度來看更具吸引力。

供應鏈過度集中的風險

報導指出，許多西方製造商對嚴重依賴中國的程度感到不安，尤其是過去一年中國在公衛方面毫不妥協且不可預測的做法之後。此外，上月蘋果供應商鴻海 (2317-TW)（富士康）鄭州廠爆發暴力抗議活動，進一步凸顯供應鏈過度集中的風險。

對蘋果來說印度將扮演更重要的角色，儘管基礎設施破舊不堪、官僚主義仍令人沮喪，但印度龐大的國內市場和政府對電子製造業的大力支持，使其處於充分利用「中國再加一」（China Plus One）製造策略的有利地位。

調研機構估 2025 年全球有 2 成 iPhone 是印度製造

報導指出，蘋果已經透過三家台灣公司─緯創 (3231-TW)、鴻海與和碩(4938-TW) 在印度組裝 iPhone 11、12、13 和 14。

Counterpoint Research 數據顯示，由於採用更加模組化的 iPhone 設計，印度工廠現在幾乎可以與中國工廠同時生產 iPhone 14。該調研公司認為，到 2025 年，全球有 18% 至 20% 的 iPhone 將在印度製造，而 2021 年的比例僅為 3% 左右。

蘋果對此報導並未回覆置評請求。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 1.65%，每股暫報 129.68 美元。

消費市場是最大吸引主因

與中國一樣，吸引蘋果的因素是印度自身消費市場的潛力。香港天風國際證券（TF International Securities）分析師郭明錤認為，消費市場潛力是蘋果選擇印度作為全球第二個 iPhone 組裝地的主因。他還認為，未來 5 年，印度可能不僅會成為 iPhone 組件組裝的重要基地，還會成為 iPhone 組件製造的重要基地。

報導指出，印度的優勢還不僅只是市場潛力，大量的英文軟體人才、近年政府推出電子產品製造的重大激勵措施，幫助吸引鴻海與三星等公司的新投資。另外印度的人口規模與中國幾乎相同，但出生率更高，而另一個電子製造業新貴越南受到市場和勞動力規模較小的限制。

基礎建設、政府體制、供應鏈薄弱為印度 3 缺點

儘管如此，印度也有自己的挑戰，例如基礎建設不足、上下游電子產品供應鏈薄弱。Counterpoint Research 數據顯示，印度智慧手機生態系統中，當地採購的零組件僅占總量的 14% 至 15% 左右，其餘皆為進口，當中有約五分之四來自中國。

此外，在中央社府設定優先事項和讓地方政府就範的能力方面，印度也無法與中國相比。印度美個邦基本上都執行自己的商業政策，而且印度也有自己的暴動勞資糾紛問題，如 2020 年蘋果供應商緯創當地經營工廠的糾紛案。

印度趕上中國路迢迢

對蘋果這樣的全球製造商來說，印度要在規模和效率趕上中國還需要很長的一段時間，但不斷變化的人口結構和中國自己造成的傷害意味著，吸引蘋果的是南亞巨擘這方。