鉅亨美股雷達：本週市場關注通膨數據 蘋果分散供應鏈

美股重要看點：

本周焦點落在美國 11 月 PCE 物價指數。另外，Nike、FedEx、美光將於本週陸續公布財報，美國企業財報週揭開序幕。美國 10 年期公債殖利率來到 3.522%。美股期貨週一 (19 日) 上升，道瓊期貨漲 0.24%，標普 500 期貨漲 0.34%，那斯達克 100 期貨漲 0.45%。

美國通貨膨脹顯著降溫，11 月消費者物價年增 7.1%，低於市場預期，創去年 12 月以來新低，本周也將公布 11 月核心 PCE 物價指數年增率，市場預期將較前月 5% 下降至 4.6%。

美聯準會 (Fed) 上周三 (14 日) 將關鍵利率調升 2 碼 (50 個基點) 至 15 年來的新高，但主席鮑爾也表示，Fed 控制通膨的努力遠未結束，並表示政策制訂者將「不得不堅持下去」。

隨著 Fed 可望將升息預期上看 5.1%，經濟衰退擔憂再度抬頭，風險資產陷入混亂。然而，一些冒險情緒似乎在周一謹慎回歸。

美國銀行在最新報告中指出，在 Fed 近期升息 2 碼後，該行對美國經濟前景仍持謹慎態度，並仍預估 2023 年第一季將陷入溫和衰退，明年美國國內生產毛額 (GDP) 將負成長。

針對美股，美銀預估股市明年將大幅下跌 36%，但是，該報告仍強調 3 種值得投資人考慮的領域，包含優質股、收益股和小型股。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「我們正走向衰退，但明年的情形將分兩種，下半年股市可能會有所改善。」

他預計標準普爾 500 指數將在 2023 年上半年重新測試 10 月份的低點，但明年最終將收於 4,575 點左右，較週五收盤價有近 19% 的上漲空間。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 則是認為，金融環境趨緊將使投資人明年關注的雞焦點從通膨轉向經濟放緩帶來的風險。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

印度和越南正成為蘋果 (AAPL-US) 下一個製造重鎮，因為擔心中國地緣政治和公共衛生的挑戰，蘋果希望增加供應鏈的彈性，避免對中國的過度依賴。

分析師表示，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 機型的製造難度顯著降低。 現在印度的工廠幾乎可以與中國的工廠同時生產 iPhone 14，蘋果今年在印度開始生產 iPhone 的速度，也確實比前幾代產品快得多。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

德國工會團體 (Verdi) 在週日 (18 日) 敦促全國亞馬遜 (AMZN-US) 倉儲員工，在未來幾天支持輪流罷工，以抗議薪資問題，工會也期望藉此干擾亞馬遜聖誕節前的業績表現。

亞馬遜表示，罷工只會影響到德國 20 個物流中心中的其中幾個。德國是亞馬遜僅次於美國最大的市場。