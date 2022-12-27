〈美股早盤〉主要指數走低 特斯拉早盤跌逾6% 拖累那指挫近140點

聖誕假期結束後，美股主要指數周二（27 日）開低，美國公債殖利率攀升拖累中國取消新冠肺炎隔離政策提振的市場情緒。另外，美國電動車龍頭特斯拉因明年減產消息影響，早盤股價跌逾 6%，拖累那斯達克指數走低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 140 點或近 1.3%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 2%。

中國取消新冠疫情隔離措施以及美國上周公布關鍵通膨指數降溫給市場帶來樂觀情緒，美股開盤前主要指數期貨一度走高，但隨後受美國公債殖利率攀升影響回吐部分漲幅，而美元指數走揚。

中國昨日宣布自 2023 年 1 月 8 日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，對感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區。

另外美國上周五公布個人消費支出（PCE）增速放緩，凸顯美國通膨降溫跡象，市場預估聯準會（Fed）明年 2 月升息 1 碼（25 個基點）的機率大，Fed 已在本月稍早升息 2 碼（50 個基點），目前基本利率水準在 4.25% 至 4.5% 區間。

本周是今年最後一周，一方面投資人寄望出現聖誕行情，另一方面對明年的經濟前景感到擔憂。

能源方面，隨經濟重新開放、中國需求前景，以及美國各地寒冷天氣（導致煉油廠關閉）因素，國際油價周二走高。截稿前，明年 2 月到期的布蘭特原油期貨和明年 2 月到期的西德州原油期貨均上漲逾 0.3%。

其他消息方面，萬事達卡日前發布報告顯示，美國零售額在 11 月 1 日至 12 月 24 日期間成長 7.6%，此增幅高於萬事達卡 9 月預測的 7.1%，然而由於幾十年來的高通膨、利率上升和利率衰退的威脅讓消費者變得更謹慎，今年假日零售額成長低於去年的 8.5%。

截至台北時間周二（27 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 6.25%，至每股 115.75 美元

特斯拉美股盤前下跌逾 5%，此前已連續 6 個交易日走跌，過去 10 個交易日中有 9 個交易日股價下跌，今年迄今為止，特斯拉股價下跌約 65%，即將創下有史以來最大年度跌幅。盤前有媒體報導指出，特斯拉上海廠繼 12 月最後一周停產後，明年 1 月底將減產。

派樂騰 (PTON-US) 早盤下跌 3.77%，至每股 8.55 美元

健身器材商派樂騰（Peloton）正在出售翻新的飛輪車，與全新品相比，折扣最高可達 500 美元。這項計畫是派樂騰繼今年稍早時候擴大租賃後，為提振需求所做出的最新努力。派樂騰盤前股價小漲 1%。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 4.24%，至每股 10.51 美元

中國電動車製造商蔚來汽車盤前股價重挫逾 6%，此前該公司大幅下調今年第四季交車數量預期，表示中國主要城市的新冠疫情限制其供應鏈與需求疲軟。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月批發庫存月率初值報 1%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 10 月房價指數月率報 0%，預期 - 0.6%，前值 0.1%

美國 12 月達拉斯 Fed 製造業指數預期 - 16，前值 - 14.4

華爾街分析：

Kalkine Group 執行長 Kunal Sawhney 表示，中國在重新開放方面邁出一大步是全球經濟迫切需要的，不過在短期內或直到明年中期，對股市抱太大希望可能有點牽強。

AvaTrade 市場分析師 Naeem Aslam 表示，許多交易員和投資人最大的擔憂是 Fed 將把利率升多高，以及這會對美國經濟產生多大不利影響。而從 Fed 官員的語調中可清楚看出，官員並不害怕繼續升息，經濟衰退並非他們最大的擔憂，將不惜一切代價降低通膨。

XM 投資分析師 Raffi Boyadjian 表示，歐洲和美國出現衰退的可能性非常大，投資人擔心 Fed 過度緊縮的狀況下，中國近幾周再次實施嚴格的封鎖，加劇前景黯淡。由於目前的高感染率，中國消費者可能需要幾周時間才會重新開始消費，而供應鏈中斷也還要時間來緩解，但這一最新進展消除清零政策可能捲土重來的不確定性，提振市場對風險資產情緒。