出走中國 蘋果MacBooks部分生產2023年起移至越南

日經亞洲 (Nikkei Asia) 周二 (20 日) 報導，蘋果 2023 年將開始在越南生產部分 MacBook 電腦，反映該科技巨擘正努力將產線自中國外移，以應對美中貿易緊張局勢加劇，以及防疫相關的供應鏈中斷問題。

根據報導，蘋果 (AAPL-US) 8 月已協商 Watch、MacBook 和 HomePod 部分產線移至越南的事宜，現在該公司組裝夥伴富士康 (Foxconn) 最快可能在越南開始生產 MacBook。

據報導，蘋果每年生產約 2000 萬至 2400 萬台 MacBook。Nikkei Asia 報導，蘋果將部分 MacBook 產線外移至越南的計畫已研議 2 年之久。

蘋果目前部分 iPhone 已在印度製造，也已在討論印度當地生產 AirPod 的事宜。

與此同時，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 已承諾下單台積電亞利桑那廠晶片，台積電正在該州打造兩座工廠，第一家預計 2024 年運作，而另一家將於 2026 年開始。

今年蘋果供應鏈充滿挑戰，上個月中國鄭州富士康工廠的保安人員發生衝突，這是全球最大的 iPhone 工廠，該工廠 10 月也因新冠疫情爆發而導致工人逃離工廠，因為該公司開始靠隔離確診者來控制疫情。

由於年底購物季的提振，包含 12 月的季度通常是蘋果的旺季，但分析師表示，中國供應鏈的動盪將衝擊蘋果 12 月季度的表現。蘋果沒有立即回應置評請求。