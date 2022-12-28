〈美股熱門股〉中國放寬防疫 中概科技股勁揚

中國日前宣布自明年 1 月取消入境人員的全員核酸檢測及集中隔離措施後，在美中國科技股周二（27 日）勁揚，但卻未能帶旺中國造車新勢力「蔚小理」股價。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US)、京東(JD-US) 和百度 (BIDU-US) 美股盤中分別上漲 3.89%、3.66% 和 2.99%，而中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 重挫 8.58%、小鵬汽車 (XPEV-US) 和理想汽車 (LI-US) 分別跌 2.08% 與 1.76%。

其中蔚來汽車暴跌的原因是，該公司將今年第四季交車數量大幅下修到 38,500 至 39,500 輛車區間，低於先前預估的 43,000 至 48,000 輛，下調幅度為 10% 至 18%。

中國明年取消入境人員的全員核酸檢測及集中隔離的措施，也提振中國國內股市，其中消費類股和金融類股領漲。

放寬旅遊限制應該會替中國經濟增添動能，中國政府在最近年度中央經濟工作會議上承諾，將提高消費支出在經濟活動中的比重。不過新冠感染病例數的增加可能會破壞經濟復甦。

此外，根據路透報導，中國銀監會周二表示，將擴大對受疫情影響服務業的金融支持，並鼓勵購買電動車和環保家電等大型商品。