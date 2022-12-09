〈財報〉理想汽車Q3虧損遠超預期 看好Q4展望

理想汽車周五（9 日）美股盤前公布第三季財報，由於四川停電導致零組件短缺，進而影響產量減少，再加上往新車型的過渡影響舊款電動車銷售，上季營收不及市場預期、淨損也進一步擴大。不過理想汽車預估第四季產量將有所提升、成本管理改善，銷售量與營收將雙雙成長。

截稿前，黯淡財報影響理想汽車 (LI-US) 盤前 ADR 下跌 0.87%，每股暫報 23.89 美元；理想汽車 (2015-HK) 港股周五上漲 0.97%，收每股 94 港元。

根據財報，理想汽車第三季（截至 9/30）營收年增 20.2% 至人民幣 93.4 億元（以下單位皆同），不及市場預期的 96 億元，當季營收季增 7%，結束連兩季下滑。

理想汽車上季淨損繼續擴大，歸屬普通股股東淨損為 16.5 億元，遠超市場平均預期的 8.15 億元，去年同期虧損 2,150 萬元，今年第二季淨損 6.410 億元；按非一般通用會計準則（non-GAAP）第三季淨損 12.4 億元，去年同期淨損 3.357 億元，今年第二季淨損 1.834 億元。

受車輛毛利率拖累，理想汽車上季毛利率大幅下滑，整體毛利率為 12.7%，而 2021 年第三季為 23.3%，2021 年第二季為 21.5%。其中第三季電動車毛利率為 12%，較去年同期的 21.1% 驟降，也不及第二季的 21.2%。

對於電動車毛利率下滑，理想汽車表示主因是與理想 ONE 相關的存貨撥備已即購買承諾損失有關。除去上述影響，理想汽車第三季電動車毛利率為 20.8%。

其他數據方面，理想汽車第三季電動車營收為 73.86 億元，年增 22.5%，年減 6.6%，成長主因是由於 8 月底理想 L9 開始交付提升該季車輛平均售價。該公司第三季總共交付 26,524 輛車，低於該公司先前預測的 2.7 萬至 2.9 萬輛區間。

展望未來，理想汽車預估第四季營收介在 165.1 億元至 176.1 億元，年增 55.4% 至 65.8%；第四季交付量介在 4.5 萬至 4.8 萬量之間，年增 27.8% 至 36.3%。

對於財報表現，理想汽車執行長李想表示，在充滿不確定的宏觀環境以及供應鏈的擾動，理想 L9 在第一個完整生產月交付即逾 1 萬量，且自交付以來問鼎並蟬聯中國全尺寸 SUV 冠軍銷量。

至於財測，李想表示，隨產量快速增加、嚴格執行成本管理，未來將實現更大的規模經濟並進一步降低成本，讓公司營運回到正軌且轉虧為盈。

理想汽車同日宣布，為投入更多時間處理個人事務，沈亞楠已曾任公司執行董事兼總裁，自 2023 年 1 月 1 日起生效。該公司任命工程師馬東輝為總裁，負責研發與供應領域，資深副總裁謝炎將出任理想汽車技術長（CTO），全權負責系統與運算領域。