FT：美、英管制難過關 Arm不會向阿里巴巴出售先進晶片技術

金融時報 (FT) 周三 (14 日) 報導，因軟銀 (Softbank) 旗下 Arm 認定美國和英國不會批准對中國的出口許可，阿里巴巴恐怕無法取得一些最先進的晶片設計技術。

美國 10 月宣布對中國半導體產業祭出新一波出口管制，禁止在未經政府許可的情況下，對中國出口晶片和相關製造設備。

在 5G 和聯網設備數據領域快速成長之下，Arm 今年稍早推出下一代資料中心晶片技術「Neoverse V2」，在此之前，該公司也發布多項核心設計，像是 Neoverse N2 和 Neoverse V1。

根據 FT 報導，Arm 得出結論，認為美英兩國不會批准其向中國企業出售最新的 Neoverse V 系列架構設計，因為後者的性能太高。

知情人士表示，中國企業之所以被禁止購買 Arm Neoverse V2 與上一代的 V1，除了美英兩國的禁令之外，也和國際出口管制規範瓦聖那協議 (Wassenaar) 有關，該協議旨在限制軍民兩用的技術流動。

針對上述報導，阿里巴巴沒有立即回應置評請求。

Arm 方面則表示，公司完全配合最新的出口管制，也有新的一套流程可滿足阿里巴巴在內中國合作夥伴的性能要求。