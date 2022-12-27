路透：特斯拉上海廠將在明年1月減產

路透周二（27 日）援引一份內部計畫報導，特斯拉上海廠將在明年 1 月實施減產計畫，把從本月開始的減產計畫延長到明年。

該份計畫顯示，特斯拉將在明年 1 月 3 日至 1 月 19 日期間生產 17 天，並將在 1 月 20 日至 1 月 31 日期間停止生產電動車，延長停工涵蓋整個農曆新年假期。

特斯拉上海廠上周暫停生產，提前實施在 12 月最後一周暫停工廠大部分工作的既定計畫，而該廠去年 12 月最後一周仍保持正常產線運作，且在農曆春節期間只休息 3 天。

路透報導指出，特斯拉在其產量計畫中並未具體說明生產放緩的原因，目前也不清楚在計劃停工期間，該廠 Model 3 和 Model Y 裝配產線之外的工作是否會繼續運作，特斯拉在中國春節期間長時間停產並非慣例。特斯拉對此並未回應置評請求。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價下跌 1.92%，至每股 120.78 美元。

特斯拉在上海最新減產的舉措，正值中國本月早些時候退出新冠「清零」政策後感染人數上升之際，雖然中國政府政策轉向廣受企業歡迎，但也擾亂特斯拉以外的製造業務。

與其他汽車製造商一樣，特斯拉在全球最大汽車市場「中國」也面臨需求下滑問題，因此特斯拉先前替 12 月購車的中國買家提供額外激勵措施，例如下調 Model 3 和 Model Y 的價格 9%、對保險費用進行補貼。

另外，特斯拉設下今年的產量和電動車交成長 50% 的目標，然而分析師預估，根據即將結束的第四季預測來看，特斯拉產量將低於該目標，僅接近 45% 左右。