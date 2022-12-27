特斯拉二手車榮景破滅 衝擊新車需求

在過去兩年大部分時間裡，花上好幾個月買到新車的特斯拉 (TSLA-US) 買家其實有另一個不同尋常的選擇：留下剛取車的新電動車，或者以賺取差價的方式將其賣給沒有耐心的人。

但這種炒作特斯拉電動車的日子不再，這對已經宣布降價的新車價格構成潛在威脅。

根據產業數據，二手特斯拉的價格下跌速度比其他汽車製造商更快，而且這些二手車停在經銷商處的時間更長。

11 月二手特斯拉的平均價格為 55754 美元，比 7 月高點 67297 美元下降了 17%。根據 Edmunds 的數據，整個二手車市場同期只下降了 4%。二手特斯拉 11 月在經銷商的平均庫存時間為 50 天，而所有二手車的平均庫存時間為 38 天。

受烏克蘭戰爭影響，汽油價格上漲推動了對特斯拉的需求，特斯拉是市場上為數不多的長程電動車之一。特斯拉本身漲價的速度快於其他汽車，從而提高了獲利率。部分新特斯拉的買家利用這種市場榮景銷售剛領到的新車來獲利，然後重新訂購新車；這種周期推動了對特斯拉新車的需求。

但現在燃油價格緩和，利率上升，特斯拉產量增加，電動車競爭加劇，導致二手特斯拉價格下跌速度快於市場，並對新特斯拉車價產生連鎖反應。

特斯拉上周將今年交車的 Model Y 和 Model 3 的美國新車降價幅度翻了一倍至 7500 美元，這加劇了投資人對需求疲軟的擔憂。

分析師表示，8 月售出的二手特斯拉中有近三分之一是被轉售的 2022 年式，這代表原始買家的目標是轉售。研究公司 Edmunds 表示，相比之下，二手車市場其他品牌的這種比率只有約 5%。

汽車銷售網站 iSeeCars.com 執行分析師布勞爾 (Karl Brauer) 表示：「你不能以高於買價的價格賣出手上的特斯拉，這在過去兩年的大部分時間裡都是如此。」「這將減少對新特斯拉的需求。」

馬斯克上周四 (23 日) 表示，「激進的利率變化」已經提高了所有新車和二手車的價格，特斯拉可能會降低售價以維持銷量成長，這將導致獲利下降。

事實上，特斯拉並不孤獨：隨著全球汽車製造業遇到障礙，美國二手車市場蓬勃發展，但它現在正面臨「二手車衰退」。一位分析師表示，二手車銷售商 CarMax (KMX-US) 上周公布第 3 季獲利下降 86%。

但特斯拉卻是衰退的帶頭大哥：與其他品牌相比，推高其汽車價格的動力相較於其他同業被誇大了。Edmunds.com 分析主任德魯瑞 (Ivan Drury) 指出，因為特斯拉「基本上很長一段時間以來是二手電動車市場唯一買得到產品」。