〈財委會報告搶先看〉房地合一稅2.0打炒房奏效 短期持有交易量減逾1成

為抑制短線炒房，財政部自去 (2021) 年 7 月 1 起推出「房地合一稅 2.0」抑制短線炒作，根據統計，從去年 7 月到今 (2022) 年 9 月，持有期間 5 年內的房產交易平均件數較實施前減少 1 成，顯示新版房地合一稅確實抑制短期持有的交易量。

財政部代理部長阮清華明 (28) 日將赴立法院財委會進行「政府實施房地合一稅政策成 效及稅收分配運用效益」專題報告。

根據財政部統計，房地合一稅 2.0 個人申報交易件數從 2021 年 7 月到 2022 年 9 月共 13 萬 9020 件，其中持有期間在 5 年內的一般房地交易的單月平均件數 6713 件，較實施前一年同類案件的單月平均件數 7556 件，減少約 11.16%，顯示房地合一稅 2.0，確實讓短期持有交易量縮減。

財政部表示，房地合一稅的申報案件，隨實施時間拉長而逐年增加趨勢，其中個人房地合一稅申報案件 2016 年共 2 萬 0493 件，到了 2021 年增加至 10 萬 3101 件。

財政部進一步指出，到了 2022 年 9 月底，申報案件已達 8 萬 5343 件；營利事業 2016 年申報件數 1909 件，到了 2021 年增加至 4 萬 6112 件。

在稅收部分，財政部指出，房地合一稅自 2016 年開徵以來，統計至 2022 年 11 月底，合計稅收 1124.61 億元，扣除 10% 中央統籌分配款後的餘額 1012.15 億元，已循預算程序挹注長照基金。

財政部表示，房地合一稅 2.0 上路後，確實讓短線炒房的情形有所改善，但受疫情與營建成本漲價影響，整體實施的成效仍有待觀察，財政部將密切關注不動產市況，配合政府施政目標，透過跨部會合作，達成打擊炒作的政策目標。