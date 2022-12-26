外資大買機票1.19萬張 大砍貨櫃航運三雄船票

台股今 (26) 日在市場觀望氣氛濃厚之下，指數全場狹幅震盪，終場指數以 14285.13 點作收，站上 5 日線，較前一交易日上漲 13.5 點或 0.09%，全場成交值萎縮爲 1121.15 億元，三大法人合計賣超 49.36 億元。其中，外資買超華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 合計 1.19 萬張，但卻賣超貨櫃航運三雄。

12 月 26 日集中市場外資賣超 39.12 億元，投信買超 6.01 億元，自營商賣超 16.25 億元。在期貨市場，外資交易口數淨額 1143 口，未平倉合約口數爲多單 14572 口。

今日集中市場外資買超較多的個股爲，華航、長榮航、元晶、中鋼、康那香、華南金、第一金、新光金、開發金、中華電。今日集中市場外資賣超較多的個股爲，陽明、寶齡富錦、聯電、大成鋼、四維航、長榮、力積電、中鴻、國泰金、萬海。

今日集中市場投信買超較多的個股爲，元晶、台玻、台泥、長榮航、漢翔、中鋼、仁寶、開發金、森崴能源、華夏。今日集中市場投信賣超較多的個股爲，中砂、創意、智原、智邦、台灣大、聯電、華新、眾達 - KY、卜蜂、臻鼎 - KY。

今日集中市場自營商買超較多的個股爲，國泰金、元晶、友達、長榮航、神隆、宏達電、中再保、華航、友訊。今日集中市場自營商賣超較多的個股爲，陽明、臺企銀、長榮、華新、寶成、萬海、旺宏、群創、台玻、開發金。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤在半年線上下震盪，而且面臨 5 日及 10 日線蓋頭反壓，面對市場濃厚的觀望氣氛加上外資放假去，對多方形成重大威脅，現階段投資人仍以保守爲宜。