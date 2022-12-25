〈台股風向球〉封關前交投趨平淡 個股領銜短打行情

日本央行上周突宣布放大利率波動區間，使台股加權指數周跌 256.92 點，周線連 3 黑，不過，上市櫃業者仍有近 20 檔周漲幅超過 10%，顯示年底前的短打行情仍持續中，法人指出，距離 2022 年封關僅剩一周，只要國際市場無重大利空再出現，料大盤將趨於量縮平淡，而隨著外資放假，內資主導，個股仍可望有輪動表現。

外資上周於集中市場賣超 314.2 億元，自營商賣超 166.98 億元，而投信買超 27.37 億元，三大法人合計賣超 453.77 億元，可見多數法人持續在年底前結帳，值得留意的是投信持續進駐的標的，有望成為明年第一季的業績題材股。

外資上周主要賣超標的多集中在非電股，前 10 大遭賣個股依序有永豐金和中信金均超過 15 萬張，元大金 13.6 萬張，台玻、元大台灣 50 反 1 均逾 10 萬張，遠東新近 9 萬張，旺宏 8.2 萬張，群創和大成鋼均達 6.3 萬張，興富發 4.7 萬張。

若以金額來看，台積電再遭外資提款達 97 億元，鴻海、日月光投控達 40 億元，台塑和中信金在 35 億元上下。

反觀投信買超主要有旺宏 9200 餘張，中鋼 6300 張，中鴻近 5000 張，仁寶 4300 張，英業達和緯創在 3000 張上下，漢翔、亞泥也在 2000 張上下，顯然有意布局中國陸續解封後的第一季鋼鐵、水泥題材。

永豐投顧分析，日本突然參加升息行列，使市場受驚，不過，就美日公債利差的走勢觀察，自第三季以來利差持續擴大，如今日本僅微小調整，真要衝擊市場還是不太可能。

另一方面，從 Fed Watch 報價來看，投資人並未改變對美國終端利率的預期，且看明年第三季後的降息可能性提高，因此，美股走弱或有節日因素，耶誕節後應可轉趨樂觀。

技術面上，技術指標已來到低檔，儘管跌破短期均線，卻守住 11 月上旬多方陣地，在連續 3 周修正後，根據費氏數列的規律，或許修正已進入尾聲。