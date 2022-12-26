〈台股盤前〉水淺無大魚 台股最量能失溫走弱多方失利

台北股市 23 日大盤開低大跌超過 200 點，終場下跌 171.31 點或 1.19%，成交值以 1504 億創近期新低，市場專家指出，在外資放假及台股技術指標 PSI、MACD 均呈現弱勢之下，台股今 (26) 日恐怕陷入弱勢整理格局，對多方極為不利。

同時，國泰證期顧問處協理簡伯儀今晨指出，台股大盤在半年線上下震盪，而且面臨 5 日及 10 日線蓋頭反壓之下，可能以軍工、製藥、遊戲等題材類股吸引人氣，但在資金快速輪動之下，投資人仍以保守爲宜。

就周六收盤的美股數據來看，由於聖誕假期即將來臨，美股交投清淡，收盤道瓊指數上漲 176.44 點，或 0.53%，收 33,203.93 點。那斯達克指數上漲 21.74 點，或 0.21%，收 10,497.86 點。標普 500 指數上漲 22.43 點，或 0.59%，收 3,844.82 點。費城半導體指數上漲 2.2 點，或 0.09%，收 2,535.5 點。其中，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.52%。

目前台股受牽動的因素包括中國對防疫的解封、美國半導體產業的走弱，及電子產品包括手機、NB 及消費性電子產品庫存去化，同時，也造成市場資金轉向非電族群，市場也在注意本周航運、鋼鐵類股的可能出現反彈。同時，市場也在注意台積電 (2330-TW) 在 450-462 元的「巴菲特防線」。

媒體報導，國安基金操盤手阮清華是信心喊話，強調目前台股看起來算是平穩。阮清華也認為，巴菲特是長期投資的觀點，是看一個投資趨勢，不會在乎短期漲跌，「沒有什麼巴菲特防線、也不是什麼跌破 450 元就信心崩盤」，國安基金盡全力維持股市穩定，盡量不干預市場機制，除非是市場失靈，才會處理，國安基金會持續密切觀察。