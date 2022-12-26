電子股交投淡 台股小漲13點收14285點 成交量不足1200億元

主要歐美股市休市，外資放假，台股今 (26) 日成交量能急凍，內資接棒主導，電子股交投清淡，金融、塑化、汽車等族群表現有撐，生技股獲得多頭青睞，但加權指數仍無力上攻，終場小漲 13.5 點或 0.09%，收在 14285.13 點，成交值僅 1121.15 億元。

櫃買指數終場小跌 0.29 點或 0.16%，收在 182.55 點，成交值 480.19 億元。上市櫃成交值合計 1601.34 億元。

外資耶誕休假去，電子股成交量急速萎縮，成交比重不到 4 成，權王台積電 (2330-TW) 力守平盤之上，終場小漲收 456.5 元；聯發科賣壓偏重，終場跌逾 1%；大立光、瑞昱、欣興、南電同步震盪走跌；不過，國巨、聯詠、研華等仍獲買盤點火。

航運股表現兩樣情，貨櫃三雄今天壓盤，萬海重挫超過 4%，長榮、陽明也跌 3%，主要因多家國際貨櫃船公司延後調漲運價時間，股價應聲下挫；反觀航空雙雄，除了耶誕、跨年旅遊熱潮外，農曆年可望迎來報復性出遊商機，華航、長榮航均收漲，台灣高鐵也上漲近 1%。

中國防控鬆綁，染疫人數不斷攀升，春運即將到來，疫情恐進一步從城市擴大至農村，搶藥潮也蔓延到相關醫材，帶動一波生技股行情，中化 、中化生、生達、杏輝、永信、浩鼎、強生等多檔亮燈漲停，市場樂觀看好熱度可望延續至明年第一季。