外資放假交投清淡 短線靠中小型股穩盤 下檔尋求季線支撐

外資放假台股今 (26) 日缺乏量能攻擊小漲 13 點收在 14285.13 點，法人認為，在缺乏大型股助攻下，本周大盤指數欲漲不易，下檔尋求季線支撐，短線以中小型股為盤勢重心。

台股今天交投清淡，成交量僅 1123.87 億元，PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，近期資金動能轉弱，主因是外資休長假、日銀調升殖利率區間而吸引資金等，加上電子權值股有氣無力，使大盤持續偏弱整理指數欲漲不易，應以內資主導的中小型股為主。

從經濟基本面來看，台灣 11 月外銷訂單持續下滑至 501.4 億美元，月減 9.5%、年減 23.4%，寫下連三黑紀錄，主要由於電子產業面臨庫存調整，加上中國防疫封控影響產銷進程，預料 12 月仍受全球經濟放緩挑戰，連四黑機率高，將進入全年正成長保衛戰。

以產業面來看，孫傳恕認為，目前不論從研調機構數據，或是保德信預估企業獲利，伺服器、高效能運算等仍是 2023 年科技的投資主軸。

以伺服器為例，今年全年伺服器出貨量估成長 6%，主要在於全球伺服器市場受惠後疫情時代雲端、數位需求穩健，帶動大型雲端資料中心需求強勁，預料該趨勢仍將持續，為前景成長明確之電子產業。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，聯準會最新一次升息幅度放緩，但也暗示明年可能不會降息，其他如歐洲、日本及英格蘭央行也紛紛跟進升息、態度明顯偏鷹。

隨著近期利率來到相對高位，市場焦點也開始從升息本身轉向衰退，而明年衰退的程度將對市場有很大的影響、須持續留意。

莊凱倫表示，近來考量聯準會升息節奏放緩、中國開始鬆綁清零政策，美元有所回降並推升非美市場反彈，可適量加碼全球或新興亞股，但考慮基本面的放緩風險，仍可適度配置如低波動、高股息等防禦性標的來降低風險。

莊凱倫表示，未來一個月則可留意通膨數據變化、央行政策、美債殖利率及美元走勢等指標變化作為投資時的判斷參考，並進行動態調整。