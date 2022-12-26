日本央行黑田：放寬殖利率目標區間 並非退出寬鬆政策第一步

日本央行總裁黑田東彥周一 (26 日) 強調，日銀對債券殖利率控制計畫的最新調整，並不是退出貨幣寬鬆政策的開始，而是使其可持續和平穩運行的一種方式。

黑田在日本經濟團體聯合會主辦的一次活動中發表談話，並強調，此次調整絕不是退出的第一步。他說：「日本央行將透過在殖利率曲線控制框架下，繼續實施貨幣寬鬆政策，以可持續和穩定的方式，實現物價穩定目標，同時增加薪資。」

黑田稱，本月 20 日的調整決定，是因為債券市場的公債交易出現扭曲，這可能會對金融環境造成負面影響，比如公司發行債券，因為它會作為利率的基準。

任期將於明年 4 月結束的黑田表示，日本央行仍將透過保持寬鬆的金融環境，來維持其「最大支持」。

黑田的談話對市場的反應有限，日元在 132.50 附近徘徊。周一由於適逢耶誕節假日，全球多個主要市場休市，市場交易清淡。

黑田在談話中還表示，隨著進口成本飆升的影響消散，日本的平均消費者通膨率在下一財年可能會低於日本央行 2% 的目標。

但黑田東彥認為，由於勞動力短缺加劇，和日本就業市場發生結構性變化，薪資增長可能會逐漸加快，這將導致臨時工的工資上漲以及固定工數量的增加。

他說：「日本的勞動力市場狀況預計將進一步收緊，企業的價格和工資設定行為，也可能發生變化。」