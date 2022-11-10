黑田東彥：他個人無意續任 持續推動貨幣寬鬆是恰當作法

日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥周四 (10 日) 在日本參議院財政金融委員會上進行了上半年度 (4~9 月) 報告。當被問到 2023 年 4 月 8 日任期屆滿後的續任問題，他持否定態度，表示「(自就任以來) 剛好滿 10 年。是否想要續任等，個人完全沒有這方面的意願」。

另外關於日本政府、日本央行揭示的 2% 物價安定目標，黑田東彥表示「勞動市場極度緊繃。伴隨薪資上調的物價上揚要達成安定、持續的環境，其條件正逐漸齊備」。

有關日本經濟，黑田東彥指出「目前正從新冠疫情當中走上復甦之路。海外的經濟物價動向、烏克蘭局勢、內外感染症的影響等，不確定因素相當之大」。他以 2023 年度之後的消費者物價預估將低於 2% 等為理由，提到「為了要確實的支撐日本經濟、並實現物價安定目標，持續推動貨幣寬鬆是恰當作法」。

在日本的僱用狀況方面，黑田東彥指出「正擴大當中，在這個時間點的女性就業率超越美國」。而在企業的薪資調漲問題上，黑田東彥則表示「(在消極的心理方面) 有觀察到少許的變化徵兆」。

關於當前的日元貶值問題，黑田東彥表示日元走貶不僅急遽而且是單方面的，他不樂見如此現象；也強調「將與政府緊密合作，並充分留意對金融外匯市場的動向、以及對日本物價所帶來的影響」。