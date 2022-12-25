〈觀察〉國內藥局加速擴大店數 規模化成顯學

佑全藥局。(擷取自官網)
佑全藥局。(擷取自官網)

台灣連鎖藥局整併潮過後，看準百家以上的大規模業者仍為少數，店內可販售多項商品，各業者持續擴大店數，連鎖規模化也成趨勢。

據統計，全台共有超過 7000 家藥局，不過有百家以上規模的連鎖藥局，全台不到 1000 家，其餘都是傳統單點藥局，加上藥局可以販售多項商品，整體連鎖藥局仍有成長空間。

國內藥局過去幾年掀起整併潮後，明年將加速規模化，大樹每年大步開設商圈大型店及社區小型店，預計 2050 年前共開設連鎖藥局門市 500 家、杏一明年將新增 20-30 家門市，目標五年內擴增 200 家醫材與藥品複合經營門市，全台總門市要突破 500 家。

除了大樹、杏一擴大營運規模外，生達轉投資公司佑全藥品同步積極擴展旗下單點藥局與日本札幌藥妝，未來每年會以 15-20% 幅度開設新門市，除了旗下品牌拓展新地點外，也不排除透過併購擴大營運規模，目標 2026 年總門市上看 300 家。

盛弘集團朝生技醫療產業轉型，整合集團資源，旗下敏成健康斥資 2.3 億元購買躍獅健康全數股權。躍獅連鎖藥局 2018 年與敏成母公司盛弘集團攜手合作，提供專業諮詢服務、結合智慧科技及建立創新服務，躍升為全台三大連鎖藥局之一，目前通路已近 100 家。

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