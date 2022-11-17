〈生達展望〉轉投資佑全藥局將登戰略新板 2026年總門市上看300家

製藥廠生達 (1720-TW) 再孵小金雞，轉投資公司佑全藥品 (6929-TW) 近日將登錄戰略新板，預計明年第二季轉上櫃，旗下包含單點藥局與日本札幌藥妝，目標 2026 年總門市可達 300 家。

佑全旗下門市包含佑全藥局、健康人生藥局與代理經營日本札幌藥妝，目前札幌藥妝共 16 家、其他藥局共 136 家，總計全台共有 148 家門市。

副董事長劉志平表示，未來每年會以 15-20% 幅度開設新門市，除了旗下品牌拓展新地點外，也不排除透過併購擴大營運規模，目標 2026 年總門市上看 300 家。

劉志平指出，據統計，全台共有超過 7000 家藥局，不過有百家以上規模的連鎖藥局，全台不到 1000 家，其餘都是傳統單點藥局，加上藥局可以販售多項商品，整體連鎖藥局仍有成長空間。

目前市占最高的是大樹，逾 300 家，其次為佑全，第三是丁丁藥局。

佑全資本額 4 億多，最大股東為優盛醫學持股 51%、生達持 33%，富邦媒 momo 持有 8-9%。佑全 10 月底送件申請登錄興櫃戰略新板股票，預計近期將會通過審查並掛牌，預計明年 5、6 月轉上櫃。

佑全主要業務為銷售藥品、保健食品、婦嬰用品、醫療器材的連鎖藥妝藥局，法人估，隨著門市數量穩定增加，今年全年營收約 35 億元，年增 25%，每股純益將超過 2 元。