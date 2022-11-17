〈生達展望〉轉單效應延續、海外新品上市 明年續拚成長

生達 (1720-TW) 總經理范滋庭今 (17) 日表示，疫情期間積極調整產線製程、控管出貨，轉單效益顯現，新客戶至今也持續下訂單，動能將延續至明年，加上中國、日本明年會上市新品項，明年營運續拚成長。

過去兩年新冠疫情期間，生醫產業面臨供應鏈斷鏈、藥品缺貨的狀況，生達透過提前收購原料與健康的庫存，接獲其他藥廠、醫院、診所轉單，處方藥成長幅度，相較於過去成長個位數，今年擴大至 10% 以上。

范滋庭指出，雖然供應鏈吃緊狀況緩解，不過過去兩年布局的產銷協調，控管醫院、診所、藥局的出貨量，有半數的轉單客戶持續下單，以慢性病用藥比重較高，除有助推升明年營運外，也有機會擴大合作其他品項。

生達過去每年資本支出 1 億多元，因應客戶增加，預計明年斥資 2 億多元興建成品倉庫，預計明年資本支出將提升至 3-4 億元。

海外市場方面，中國市場除了持續銷售抗生素針劑外，明年心臟高血壓用藥以及止痛藥等兩項藥品有望上市，屆時可認列里程碑金與後續銷售分潤金。

日本今年將簽訂新一項 CDMO(委託開發製造服務)，由生達開發製造過動症 / 注意力不集中用藥，由日本合作夥伴申請當地藥證與銷售，另外，會代理原廠痛風藥。

生達看準美國藥品市場，與易威 (1799-TW) 成為策略夥伴；易威在美國有生產廠區，有助藥品搶進市場，目前雙方正在洽談合作開發項目，如膀胱症緩釋劑型等。

生達受惠本業成長，加上併入生泰財報與美元匯兌利益，累計前三季稅後純益 6.41 億元，年增 20%，每股純益 3.58 億元，創新猷。前 10 月營收 47.91 億元，年增 28.43%。