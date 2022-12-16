敏成健康斥資2.3億元 收購躍獅健康全數股權

敏成健康 (4431-TW) 董事會今 (16) 日決議，為有效運用公司資源並朝生技醫療產業轉型，將斥資 2.3 億元購買躍獅健康全數股權，預計明年 2 月 8 日召開股東臨時會討論，最快明年第一季完成交割。

敏成健康向同一母公司盛弘醫藥旗下盛雲公司購買躍獅健康全數股權。公司強調，此次交易屬共同控制下的組織重組，因此，交易投資成本新台幣 2.3 億元，與前手股權淨值 2.32 億元間差額，將調增資本公積 195.6 萬元，對股東權益具有正面影響。

躍獅健康主要營業務為躍獅連鎖藥局 Yeschain 之藥品買賣及經營管理，也是台灣第一家連鎖藥局，2018 年與敏成母公司盛弘集團攜手合作，提供專業諮詢服務、結合智慧科技及建立創新服務，躍升為全台三大連鎖藥局之一，目前通路已近 100 家。

敏成健康預期，透過併購躍獅健康股權，除符合公司轉型目標外，有助於引進策略性投資人及持續整合醫材生技公司，可望帶動旗下子公司敏成公司從傳統製造業進行轉型，此外，躍獅健康近年來營運穩定成長，也能對公司帶來立即性效益。

敏成表示，全球疫情控制策略在 2021 年底已逐步轉變成以提高疫苗覆蓋率達成群體免疫為主，今年初起世界各國已逐步開放邊境，並解除口罩限令，個人防護裝備產業飽和、全球口罩供應過剩且價格走跌。

在疫情變化對整體產業強力衝擊下，敏成去年為有效運用現有資源，並朝生技醫療產業轉型，除了以分割方式將原有不織布事業轉為子公司敏成公司外，並積極尋求適合整併對象。