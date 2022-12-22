Fed縮減資產負債表 最快明年就會結束

Fed 持續縮減資產負債表的努力，可能會比想像的更早結束，即使它制訂了更激進的升息路徑。

Fed 觀察人士認為，由於金融部門流動性短缺的情況可能已經發生，Fed 明年很可能被迫以某種形式停止當前的國債和抵押貸款支持證券 (MBS) 剝離。這種短缺可能會威脅到 Fed 對隔夜利率目標的控制，這也就是它可能不得不做出反應的原因。

預測公司 LH Meyer 經濟學家 Derek Tang 說，每當官員談到資產負債表前景時，「他們似乎一直對整件事保持沉默，這很奇怪。」他認為 Fed 將在 2023 年春季開始看到流動性出現問題，並在 6 月之前採取行動開始限制其縮表幅度。

Monetary Macro 投資長 Joseph Wang 認為，最常被稱為量化緊縮 (QT) 的過程將在 2023 年第 3 季發生變化。他說，這種轉變發生時，「可能是由於國債市場流動性惡化或銀行準備金持續下降。」

野村投資銀行分析師預計，Fed 將在明年 9 月結束縮表。在 11 月政策會議之前進行的一項調查發現，主要銀行預測縮表將在明年最後一季結束。

然而，高盛預測，在 Fed 改變立場前，縮表可能會持續到 2024 年底甚至 2025 年，這也凸顯了這部分仍存在不確定性。

自夏季以來，Fed 一直在縮減其債券持有量。雖然官員們沒有給出這個過程的結束日期，但經濟學家假設官員們對會持續多久心中有數。

這項努力的主要推動力在於提高短期利率，Fed 上周再次將隔夜目標利率區間提高了 0.5 個百分點至 4.25% 至 4.50% 區間。與 9 月的政策會議相比，它還為該利率設定了一個更高的停止點：5.1%。

與此同時，資產負債表的縮減被設計為在背景中或多或少地自行運作。

在過去 15 年裡，Fed 兩次使用其資產負債表作為貨幣政策工具來增加或減少對經濟的刺激。上一輪大規模擴張於 2020 年 3 月開始，當時正值新冠病毒疫情爆發之初。

從那年春天開始，在積極買進美國國債和 MBS 的推動下，到今年 4 月，Fed 持有的資產從 4.2 兆美元增加到接近 9 兆美元的高點。Fed 從 3 月開始升息，並從 6 月開始允許其擁有的一定數量的債券到期不續作。

這個進程在 9 月全面啟動，當時 Fed 表示將允許每月最多 600 億美元的美國國債和每月 350 億美元的 MBS 從其資產負債表上減少。截至 12 月 14 日，Fed 持有的資產約為 8.6 兆美元。

野村表示，Fed 可能會將其資產負債表縮減至 7 兆美元左右，遠高於疫情前水平。但分析師們對於如何結束縮表存在著相當大的爭論。